Salernitana, ad Milan: “Abbiamo un problema col caldo nel ritiro, in albergo non c’è aria condizionata”

L’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan ha ammesso, durante un’intervista a Telespazio, i problemi riscontrati durante il ritiro: “L’accoglienza è stata ottima, anche nell’albergo in cui alloggiamo. Devo ammettere, però, che i nostri calciatori riposano male perché fa molto caldo e non c’è l’aria condizionata. Capita spesso, in queste strutture ubicate laddove solitamente le temperature non sono così calde, che le stanze siano esposte al sole e la squadra avverta un disagio, come ha sottolineato anche il nostro allenatore. Per l’anno prossimo lavoreremo anche in questa direzione; voglio dire però che gli sforzi del club sono stati tanti come certifica il restyling dei campi di allenamento in tempi record”.