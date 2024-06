Romania-Ucraina, Rebrov: “La guerra nel nostro paese dà maggiore motivazione ai miei giocatori”

“La guerra nel nostro paese dà più motivazione ai nostri giocatori. Sono sicuro che i nostri connazionali sono molto orgogliosi di noi. Quando sei qui per mostrare lo spirito dell’Ucraina, è molto importante. Penso che sia molto importante per l’Ucraina essere su questo palcoscenico. Nel nostro paese, il calcio non è più al primo posto. Poi però per tutti i giocatori, quando si inizia a giocare, è un grande piacere. È un momento difficile, ma stare in campo dà un grande piacere ai giocatori”. Lo ha detto il ct dell’Ucraina, Serhij Rebrov, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Romania: “La nostra rivale ha fatto molto bene negli ultimi tempi. Ha dei giovani molto bravi. È chiaramente una squadra che sa quale sia il proprio valore. Hanno giocatori molto veloci, che sostanzialmente l’hanno portata a qualificarsi per EURO 2024”.

Sul fatto di giocare in Germania così come negli ultimi tempi a causa della guerra: “Ci piace giocare in Germania. Vediamo l’organizzazione: non ha precedenti. Quando veniamo in Germania, ci sentiamo sempre come se giocassimo in casa”. E sulla prestazione che servirà: “È molto importante il fatto che lavoriamo insieme da un anno. Vedo che i giocatori capiscono molto meglio quello che stiamo cercando di ottenere da loro. Ci capiamo molto meglio rispetto all’inizio. Dobbiamo rispettare i nostri avversari e concentrarci su ogni partita”.