Roma-Atalanta, Gasperini: “Stasera è stata una corrida. L’esperienza ha aiutato Aureliano”

“Indubbiamente è un ottimo punto per noi. Carnesecchi ha fatto ottime parate, ma anche noi abbiamo da recriminare, soprattutto con l’occasione di De Ketelaere nel primo tempo. L’errore sul rigore potevamo evitarlo e il gol annullato a Scamacca lascia molti dubbi. Non era facile questa sera. Abbiamo fatto gli stessi falli della Roma, ma noi abbiamo avuto sei ammoniti e loro uno. Questa è una squadra che ha un gruppo molto solido, composta anche da una serie di giovani dai quali ci aspettiamo tante cose buone. L’evoluzione della squadra passa dalla solidità del gruppo e dalla maturazione di questi ragazzi. La partita con la Roma è stata una corrida. In queste condizioni per gli arbitri è quasi impossibile dirigere con serenità, l’esperienza ha aiutato“.

Così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn ha commentato il pareggio per 1-1 contro la Roma. “Quest’anno il campionato è più equilibrato, noi abbiamo fatto 30 punti e 9 vittorie, ma abbiamo perso qualche partita di troppo. Sono stati degli scontri diretti persi nel finale, ci hanno tolto la possibilità di avere una classifica ancora migliore. Sono convinto che faremo bene anche nel girone di ritorno. Ho fiducia”. Sulla crescita di Giorgio Scalvini: “Io lo metto già tra i veterani anche se ha solo venti anni. Ha già quasi cento partite sulle spalle, ma nonostante questo è ancora giovane e ha qualche calo nel finale. Lui è un giocatore di grande prospettiva, rientra tra i giocatori più affidabili”.