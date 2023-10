Rogerio: “Non chiudo la porta a Brasile e ad Italia. Sogno il Mondiale del 2026”

L’ex Juventus e Sassuolo, Rogerio, ora terzino del Wolfsburg, ha parlato ai microfoni di Tuttosport, sottolineando il suo sogno di partecipare al prossimo Mondiale del 2006. Con che maglia? O Brasile od Italia. Il terzino, infatti, non ha chiuso la porta a nessuna delle due selezioni.

Le parole di Rogerio: “In verdeoro ho fatto la trafila dall’Under-17 alla Under-23 Olimpica, ho saltato Tokyo 2020 per infortunio, ho visto i miei compagni trionfare. Il mio grande sogno però è quello di giocare il Mondiale del 2026: sto lavorando al massimo del mio livello e penso di poterlo raggiungere. Sia nell’Italia che nel Brasile c’è tanta qualità, io però non voglio chiudermi nessuna porta: prendere la cittadinanza per il mio futuro calcistico è importante, mi aprirà tanti scenari possibili“.