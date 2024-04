Responsabile AICS: “Germania batte Italia 3-0 sui diritti LGBT nel calcio”

Il presidente di Gaynet e Coordinatore Outsport per AICS Rosario Coco ha parlato della situazione riguardante i diritti lgbt nel calcio: “In Germania un gruppo di Calciatori della Bundesliga annuncia un coming out di gruppo per il prossimo 17 maggio, Giornata contro l’omolesbobitransfobia. La Germania, con la campagna dell’ex Calciatore Marcus Urban, si conferma avanti anni luce sul calcio e inclusione lgbtqia+” Coco ha poi aggiunto: “Dov’è finito il nostro orgoglio calcistico? Basterebbe poco per raggiungere gli avversari. Basti pensare alla Campagna One Love durante i mondiali in Qatar o all’iniziativa della rivista Elf Freunde di qualche anno fa. Germania-Italia, sul campo dei diritti, per ora è su un netto 3-0. Ma gli strumenti sul campo ci sono, dal metodo formativo Outsport, riconosciuto anche dall’OMS, all’iniziativa lanciata lo scorso anno dalla Lega Nazionale Dilettanti. Per non parlare dell’esperienza accumulata dal circuito di calcio gay-friendly in Italia. Il nostro calcio ha tutti i mezzi per segnare anche contro la discriminazione, deve solo metterli in campo“.