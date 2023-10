Renate-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Scontro playoff quello fra Renate e Triestina di oggi, in cui i padroni di casa vorranno mettere la freccia sulla squadra di Trieste che al momento si trova ad una lunghezza in più. I padroni di casa arrivano da due pareggi consecutivi che hanno allungato la striscia di risultati utili, ma con la vittoria che manca da tre gare. La Triestina, invece, viene da due vittorie consecutive e da un ottimo momento di forma e di risultati. Gara in diretta esclusiva su Sky Sport dalle 16.15.

SEGUI LA DIRETTA