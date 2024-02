Regolamento Nigeria-Costa d’Avorio: cosa succede in caso di pareggio finale Coppa d’Africa 2024

Il regolamento di Nigeria-Costa d’Avorio: ecco cosa succede in caso di pareggio nella finale della Coppa d’Africa 2024. C’è in palio il titolo CAF di campioni continentali africani: da una parte le Super Aquile, dall’altra gli Elefanti, ci si aspetta tanto equilibrio. E a questo proposito, in caso di parità al 90′ va ricordato come si disputeranno i due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità per stabilire chi vincerà la finale e dunque alzerà al cielo il trofeo serviranno i calci di rigore.