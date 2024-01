Regolamento diffidati Napoli-Fiorentina: come funziona in vista della finale e del campionato

Il regolamento dei diffidati di Napoli-Fiorentina: ecco come funziona in vista della finale della Supercoppa Italiana e del campionato. A Riad, in Arabia Saudita, gli azzurri sfidano i viola in una partita di grande prestigio con in palio il raggiungimento della finale. Per quanto riguarda i diffidati, è stato messo a punto un regolamento preciso ad hoc dalla Lega Serie A: i giocatori diffidati prima dell’ultima giornata di Serie A, la ventesima, eventualmente ammoniti e dunque diffidati (per esempio Calhanoglu) non salteranno la sfida di Supercoppa, ma la prossima di campionato, cioè la ventiduesima giornata. Allo stesso modo, i giocatori diffidati e ammoniti in semifinale di Supercoppa, non salteranno l’eventuale finale, ma anche loro sconteranno il turno di stop in campionato. Infine, anche gli ammoniti in finale e già in diffida saranno fermati dal giudice sportivo nella successiva partita di Serie A.