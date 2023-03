Qualificazioni Europei 2024: la Turchia passa con l’Armenia. Pari Israele-Kosovo, Svizzera esagerata

Settimana di stop dai campionati, ma non dal calcio giocato. E’ tempo, infatti, di Qualificazioni per i prossimi Europei del 2024. Nel pomeriggio di sabato 25 dicembre tre sono state le partite delle 18.00: una del Gruppo D e due appartenenti al Gruppo I. Per quanto riguarda il primo raggruppamento menzionato parliamo della sfida fra Armenia e Turchia con Calhanoglu e compagni che hanno avuto la meglio sui padroni di casa, grazie ai gol di Kocku e al 64esimo di Akturkoglu che hanno ribaltato il precedente autogol di Kabak. La Turchia aspetta di sapere il risultato fra Galles e Croazia partita in programma nella serata di sabato 25 marzo, altre due squadre da tenere d’occhio in tale raggruppamento.

Per quanto riguarda, invece, il Gruppo I ha regalato un punto a testa fra Israele e Kosovo che hanno pareggiato per 1-1. L’autogol dell’israeliano Dasa è stata recuperata da Dor Peretz nella prima ripresa. Nello stesso gruppo vittoria convincente a dir poco della Svizzera contro la Bielorussia nel segno di Steffen (autore di una tripletta), di Xhaka e di Zeki Amdouni. La selezione di Yakin, dunque dopo questo 0-5 ha voluto mettere subito le cose in chiare per la testa di tale girone. Sempre nella serata di sabato 25, sempre relativamente al Gruppo I, sarà il momento di Andorra-Romania.