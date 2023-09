Qualificazioni Euro 2024, Spalletti verso il 4-3-3: Politano, Immobile e Chiesa in attacco

Prende forma la prima Italia targata Luciano Spalletti che contro la Macedonia del Nord dovrà giocare una partita importantissima contro la Macedonia del Nord valevole per le Qualificazioni ad Euro 2024. Gli azzurri vanno verso il 4-3-3, mettendo al centro alcuni giocatori imprescindibili anche per Mancini.

Nell’allenamento a Coverciano, il c.t. azzurro Luciano Spalletti ha diviso la rosa in due squadre, provando diverse soluzioni tattiche, fra cui una doppia variante di tridente: il primo composto da Politano, Immobile e Chiesa, con quest’ultimo che si è alternato a Gnonto, e l’altro da Zaniolo, Retegui e Raspadori, con l’attaccante del Napoli che è stato utilizzato anche come punta centrale, e Zaccagni come esterno sinistro. A centrocampo da segnalare fra le verifiche Locatelli regista che è stato affiancato dalla coppia Barella e Pessina come interni, mentre Cristante da Frattesi e alternativamente uno fra Tonali e Lorenzo Pellegrini. In difesa, invece, spazio a Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Spinazzola.