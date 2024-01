Quale futuro per Mourinho? Dalla Spagna: “Sei opzioni, c’è anche il Napoli”

L’esonero di José Mourinho sta mandando in subbuglio il mondo del calcio. Dopo una serie di risultati negativi, la Roma ha deciso di salutare lo Special One a metà stagione e per il portoghese è già tempo di pensare al proprio futuro. Secondo Sport, il quotidiano sportivo spagnolo, ci sarebbero sei opzioni in ottica nuova panchina per Mou, e tra queste una in particolare avrebbe del clamoroso.

Si tratta di una permanenza in Serie A, per la precisione al Napoli, che difficilmente proseguirà con Mazzarri nella prossima stagione: “Ha vinto la nostalgia al Napoli, che ha deciso di chiamare Walter Mazzarri, vecchia conoscenza di De Laurentiis , per sostituire Rudi Garcia, esonerato nel novembre 2023. Ma non è servito lottare per la Serie A, dove sono ottavi. E in Champions League aspettano il Barça. Il suo contratto scade nell’estate del 2024 e lo stravagante presidente sembra non avere scrupoli nel nominare il suo quarto allenatore in meno di un anno quando ciò accadrà”, si legge su Sport.

Le altre opzioni: la Saudi Pro League, con diversi club che farebbero carte false per accaparrarsi lo Special One, il Newcastle con Howe appeso a un filo, il clamoroso ritorno al Porto, la Nazionale del “suo” Portogallo, con Martinez che ha però un contratto fino al 2026, e la Nazionale del Brasile, che lo aveva già cercato, ma con il nuovo ct Dorival Junior anche lui blindato fino al 2026. In alternativa, anche per Mourinho potrebbe esserci un anno sabbatico.