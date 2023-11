PSG-Newcastle, in arrivo ondata di tifosi bianconeri a Parigi: partita classificata a rischio

Mentre il Milan sarà impegnato in quel di San Siro contro il Borussia Dortmund, a Parigi ci sarà un altro atto decisivo per il girone di Champions League anche dei rossoneri. Ci sarà infatti al Parco dei Principi il match fra PSG e Newcastle che alzerà l’allerta anche della sicurezza francese.

Infatti, secondo quanto riportato dall’Equipe, sarebbe in arrivo in quel della capitale francese un’ondata di tifosi del Newcastle: circa 2000 supporters, di cui 150 sarebbero stati considerati come soggetti da tenere a stretta considerazione per le autorità francesi. La partita, per questo motivo, sarebbe stata classifica come un match ad alto rischio tanto che la National Hooligans’s Division (DNLH) avrebbe classificato questa partita a 2 su 5 sulla scala dei rischi.