MotoGp, inizia l’era Pirelli: primi test a Torino per alcuni piloti di Moto 3 e Moto 2

Non appena si è concluso un Mondiale che si lavora già per i successivi. Nel mondo della Moto Gp dunque ci si ferma poco o solo qualche ora con alcuni piloti di Moto 3 e Moto 3 che si sono resi disponibili per i primi test che segnano l’inizio dell’era Pirelli in Moto Gp.

Alonso Lopez (Beta Tools SpeedUp – Boscoscuro) è stato il pilota più veloce di giornata in Moto2 con il tempo di 1’33.061, nuovo giro record di tutti i tempi per questo circuito e per questo Campionato. Allo stesso modo, Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) in 1’37.300 è stato il più veloce in Moto3 migliorando addirittura di un secondo il giro record per questa classe.

Queste le parole di Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questo primo test ufficiale 2024 con i piloti e i team di Moto2 e Moto3. Per noi l’obiettivo era quello di confermare le buone impressioni viste ad inizio settembre sul circuito di Montmelò. Realizzare i giri più veloci di sempre per questa pista nei rispettivi campionati, nel caso di Moto3 migliorandolo addirittura di un secondo, è senz’altro una prova evidente e facilmente quantificabile delle ottime prestazioni che i nostri pneumatici sono in grado di garantire. Alcuni piloti hanno percorso, utilizzando lo stesso set di pneumatici, più giri di quelli di gara, anche se non consecutivi, con drop e livelli di usura contenuti. Tutte le mescole hanno performato bene, chiaramente quelle più morbide sono in generale quelle che hanno permesso ai piloti di realizzare i loro migliori tempi. Sappiamo che i test, per quanto rappresentativi, non sono mai come un fine settimana di gara e che ogni pista fa storia a sé stante ma possiamo dire che le premesse per fare un buon lavoro la prossima stagione ci sono tutte”.