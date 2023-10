PSG-Milan, Calabria: “Chi crede di non qualificarsi resti a casa”

Dopo il 3-0 subito per mano del PSG, il capitano del Milan Davide Calabria ha parlato del risultato del club rossonero nella serata torrida di Parigi e dopo ha messo lo sguardo al prossimo futuro, dimostrando fiducia per il passaggio del turno. Queste le parole di Calabria ai microfoni di Amazon Prime.

Calabria: “Sarà dura passare il turno, ma chi non ci crede può anche restare a casa. Una sconfitta davvero pesante, con tre gol subiti che fanno molto male. C’è grande rammarico per le prime due partite, in cui potevamo fare più punti. Quando gli avversari hanno dei fenomeni come Mbappé tutto diventa più complicato, affrontarlo difensivamente fa davvero la differenza differenza. Potevamo fare meglio in fase di possesso palla, ci siamo sbilanciati troppo accettando l’uno contro uno con questi giocatori e mancando in alcune scelte decisive. Nel primo tempo abbiamo gestito anche bene la partita, anche se abbiamo preso due cartellini gialli al primo fallo. Qualificazione? È difficile, ma ce la giocheremo fino alla fine. Chi non crede nella qualificazione può anche non giocare, noi tutti ci crediamo e quindi continueremo a lottare“.