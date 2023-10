PSG-Milan, Pioli: “Risultato pesante. Per un’ora abbiamo giocato meglio di loro”

Dopo la sconfitta rotonda del Milan in casa del PSG, al Parco dei Principi, contro Luis Enrique è stato tempo per Stefano Pioli di trarre un bilancio dei 90 minuti in Francia. Il discorso qualificazione non è ancora chiuso per il tecnico emiliano che ha parlato ai microfoni di Amazon Prime.

Pioli: “Risultato pesante. Credo che la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare, loro sono stati più bravi tecnicamente parlando. Sono stati bravi a mettere dentro le occasioni che hanno avuto. Nel secondo tempo abbiamo fatto confusione e siamo stati imprecisi. Non era facile sviluppare manovre pulite per la loro pressioni. Noi dobbiamo fare meglio tecnicamente. Si è sempre preoccupati quando si perdono due partite di fila. Dobbiamo crescere di livello, non è finita in questo girone con questa sconfitta. Ora dobbiamo pensare a fare bene a Napoli. Per 60 minuti abbiamo giocato meglio del PSG, subire il secondo gol ha reso tutto più difficile.