PSG, Hakimi: “Mi piace il calcio di Luis Enrique. Con Mbappé ci capiamo subito”

Il PSG si sta preparando ad affrontare il Milan in Champions League. Per Hakimi il match contro i rossoneri rappresenta un vero e proprio derby visti suoi trascorsi all’Inter. Il terzino marocchino ha parlato ai microfoni di RMC Sport del suo allenatore e del rapporto con i compagni.

Hakimi: “Ho beneficiato dell’arrivo di Luis Enrique grazie al suo modo di intendere il calcio, mi piace molto: vuole attaccare sempre. Come dice lui, non sono solo un difensore perché mi piace molto anche attaccare gli ultimi 30 metri e aiutare gli attaccanti. Quindi sono felice che sia qui e sono contento di poter giocare per Mbappé. Quando ti senti bene con un compagno di squadra dentro e fuori dal campo, capisci ancora più facilmente il suo gioco. È davvero molto semplice giocare con lui, è straordinario e parliamo la stessa lingua, siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Sappiamo esattamente dove e quando vogliamo la palla, solo guardandoci“.