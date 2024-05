Proposta Abodi, Christillin: “Sono per l’autonomia dello sport, ma aspettiamo il documento definitivo”

Evelina Christillin, membro del Consiglio Fifa, ha detto la sua sulla proposta del ministro dello Sport Andrea Abodi di costituire un’agenzia governativa per la vigilanza delle società di calcio: “Uefa e Fifa si riservano del tempo per valutare la situazione e poi esprimersi in merito. Personalmente sono per l’autonomia dello sport, ma bisogna attendere il documento definitivo. Il punto è capire se prevale il regolamento Uefa e Fifa rispetto a un’agenzia politica. Le iscrizioni per le squadre che partecipano alle coppe europee sono gestite dell’Uefa, che concede le licenze solo dopo controlli severi, relativi non solo all’aspetto finanziario“.

Christillin, intervenuta a margine di un convegno a Firenze, ha poi parlato della Juventus, club di cui è tifosa: “E’ stata una stagione da 6, non straordinaria, ma con la qualificazione in Champions e la vittoria della Coppa Italia che possono ancora arrivare. Forse a inizio anni si era troppo ottimisti in merito allo scudetto, ma tra l’Inter e le altre squadre c’è stata una voragine. Purtroppo non riuscirò a seguire la finale di Coppa Italia perché sarò a Bangkok, ma spero di seguire la finale di Conference League ad Atene, magari con una squadra italiana come la Fiorentina“.