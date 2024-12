Le probabili formazioni della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025, che prenderà il via da sabato 4 dicembre 2024 e si concluderà con i recuperi di mercoledì 15 gennaio 2025. Terminato un anno ricco di emozioni e caratterizzato da partite ed avvenimenti che resteranno nella storia del calcio italiano, il campionato è pronto ad entrare nel nuovo anno con il suo diciannovesimo turno.

Questo rappresenta uno step molto importante per tutte le venti squadre della massima serie, che termineranno il girone di andata e potranno tracciare un primo bilancio su quanto fatto finora. La giornata si aprirà sabato 4 gennaio con lo scontro salvezza del Penzo tra il Venezia di Eusebio Di Francesco e l’Empoli di Roberto D’Aversa, due squadre che hanno avuto un rendimento opposto in questa prima parte di stagione.

Alle ore 18:00, invece, andrà in scena il piatto forte di questo turno con la Fiorentina di Vincenzo Italiano che ospiterà al Franchi il Napoli di Antonio Conte. In serata, alle ore 20:45, ci sarà un’altra sfida salvezza: al Bentegodi l’Udinese cercherà di proseguire il suo momento positivo anche contro i padroni di casa dell’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

La domenica di Serie A si aprirà con il lunch match delle 12:30 tra il Monza di Salvatore Bocchetti e il Cagliari di Davide Nicola, entrambe bisognose di conquistare preziosi punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle 15:00 il Lecce di Marco Giampaolo ospiterà al Via del Mare il Genoa di Patrick Vieira, per una partita che potrebbe essere fondamentale per i due club.

Il Torino guidato da Paolo Vanoli, invece, alle 18:00 dovrà vedersela contro il Parma di Fabio Pecchia, che arriverà allo Stadio Olimpico Grande Torino per tentare il colpaccio in trasferta. A concludere questa prima parte della diciannovesima della giornata sarà l’accesissimo derby della Capitale tra Roma e Lazio, in programma domenica alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Due settimane più tardi andranno in scena le ultime tre partite delle quattro squadre impegnate in Supercoppa Italiana: martedì 14 gennaio Como-Milan (18:30) e Atalanta-Juventus (20:45), mercoledì 15 gennaio Inter-Bologna (20:45). Ecco tutte le probabili formazioni del diciannovesimo turno di Serie A 2024/2025.

Serie A, probabili formazioni 19^ giornata

Venezia-Empoli

VENEZIA – Di Francesco dovrebbe confermare Oristanio e Busio alle spalle di Pohjanpalo, mentre a centrocampo dovrebbero agire Ellertson, Andersen, Nicolussi Caviglia e Zampano. In difesa scelte obbligate con Sverko, Idzes ed Altare.

EMPOLI – Mister Roberto D’Aversa è ancora alle prese con i numerosi infortuni e probabilmente dovrà ancora adattare Cacace nel terzetto difensivo insieme a Goglichidze ed Ismajli. In mezzo al campo spazio a Henderson, Maleh ed Anjorin.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Sverko, Idzes, Altare; Ellertson, Andersen, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sagrado, Duncan, Raimondo, Svoboda.

Squalificati: –

Empoli (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Maleh, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo

Ballottaggi: Cacace 55% – Grassi 45%

Indisponibili: Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Fazzini, Pellegri, Viti, Haas, Solbakken.

Squalificati: –

Fiorentina-Napoli

FIORENTINA – Dodò confermato a destra, Kean unica punta con Sottil e Colpani larghi nel terzetto di trequarti, oltre a Gudmundsson sottopunta.

NAPOLI – Solita formazione per Conte, ma con Politano che rispetto al Venezia giocherà dal 1′ al posto di Neres. Unico indisponibile, di lungo corso, è ancora Buongiorno.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean

Ballottaggi: Sottil 55% – Beltran 45%

Indisponibili: Bove

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Kvaratskhelia 60% – Neres 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Buongiorno

________________________________________________________________________________

Verona-Udinese

VERONA – Nel 3-5-1-1 Tengstedt è in vantaggio su Sarr. Suslov dovrebbe agire a supporto dell’unica punta. Tchatchoua e Lazovic sulle fasce. In difesa spazio al terzetto formato da Dawidowicz, Coppola e Ghilardi.

UDINESE – Runjaic dovrebbe ritrovare Giannetti per completare la difesa insieme a Bijol e Kristensen. Payero è completamente recuperato e si gioca una maglia dal 1′ con Lovric. Confermata la coppia d’attacco composta da Thauvin e Lucca.

Verona (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Kastanos, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov; Tengstedt

Ballottaggi: Duda 55% – Serdar 45%

Indisponibili: Harroui, Frese, Cruz.

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Sava; Giannetti, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca

Ballottaggi: Lovric 55% – Payero 45%

Indisponibili: Okoye, Zarraga, Davis.

Squalificati: –

Monza-Cagliari

MONZA – Maldini e Caprari potrebbero essere confermati nel 3-5-2. Martins e Pereira candidati sulle fasce, mentre in difesa Bocchetti deve fare i conti con l’assenza di Marì, squalificato.

CAGLIARI – Gaetano a supporto di Piccoli. Zortea e Augello sulle fasce. Adopo e Makoumbou in mediana.

Monza (3-5-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni; Martins, Ciurria, Bondo, Bianco, Pereira; Maldini, Caprari

Ballottaggi: Caprari 55% – Djuric 45%

Indisponibili: Caldirola, Kyriakopoulos, Gagliardini, Pessina, Vignato, Mota

Squalificati: Mari

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Gaetano; Piccoli

Ballottaggi: Adopo 55% – Prati 45%

Indisponibili: Luvumbo

Squalificati: –

Lecce-Genoa

LECCE – Spazio al 4-3-3 con Dorgu che torna in attacco in virtù del rientro in difesa di Guilbert, che ha scontato la squalifica. Coulibaly, Berisha e Rafia i titolarissimi a centrocampo. Probabile panchina per Rebic.

GENOA – Zanoli, Pinamonti e Vitinha in attacco. Frendrup, Badelj e Thorsby nel reparto di centrocampo. Bani e Vasquez i leader in difesa.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente

Ballottaggi: Guilbert 55% – Pierotti 45%

Indisponibili: Gaspar, Banda

Squalificati: –

Genoa (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Vitinha

Ballottaggi: –

Indisponibili: Matturro, Messias, Malinovskyi, Ahanor

Squalificati: –

Torino-Parma

PARMA – Man a destra, Cancellieri a sinistra, Bonny punta, questo il tridente di Pecchia. Che però deve fare i conti con una serie lunghissima di assenti, ha recuperato però Benedyczak.

TORINO – Torna a formarsi la coppia Sanabria-Adams, c’è Vlasic dietro le punte in un nuovo modulo per Vanoli. Cerca spazio Linetty dal 1′, Gineitis perde quotazioni.

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina, Sosa; Linetty, Ricci, Ilic; Vlasic; Adams, Sanabria.

Ballottaggi: Masina 55% – Maripan 45%, Linetty 55% – Gineitis 45%

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Ilkhan

Squalificati: –

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Hernani; Man, Cancellieri, Sohm; Bonny

Ballottaggi: Hernani 55% – Mihaila 45%

Indisponibili: Circati, Osorio, Estevez, Bernabé, Charpentier, Kowalski, Delprato

Squalificati: –

Roma-Lazio

ROMA – Spazio al 3-5-2 con Dybala e Dovbyk. Pisilli favorito su El Shaarawy. Saelemaekers a destra si gioca la maglia con Celik. Mancini, Hummels e Ndicka in difesa.

LAZIO – Da valutare Pedro, mentre Noslin e Lazzari vanno verso il recupero. Dele Bashiru in ballottaggio con Dia sulla trequarti. Isaksen tornerà titolare nel reparto offensivo completato da Zaccagni e Castellanos.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, Dovbyk

Ballottaggi: Pisilli 55% – El Shaarawy 45%

Indisponibili: Cristante

Squalificati: –

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos

Ballottaggi: Dele-Bashiru 55% – Dia 45%; Lazzari 55% – Marusic 45%

Indisponibili: Vecino, Pedro (in dubbio)

Squalificati: –