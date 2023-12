Probabili formazioni Verona-Lazio: quindicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 9 dicembre nella cornice dello stadio Bentegodi. Entrambe le squadre devono ripartire dopo un avvio di stagione in campionato sotto le aspettative. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, il focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Maurizio Sarri. Entrambi cercano la svolta stagionale per obiettivi finali diversi. L’obiettivo di sabato però è lo stesso: i tre punti. Ecco i probabili 22 in campo.

HELLAS VERONA – Ngonge confermatissimo. Proprio come Djuric, favorito sul rientrante Henry. Lazovic e Suslov a completare il reparto fantasia. Tchatchoua cerca conferme.

LAZIO – Romagnoli dovrebbe tornare in difesa, Gila in panchina. Isaksen scalpita, ma potrebbe toccare a Felipe Anderson e Zaccagni, che spera nel ritorno dal 1′.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio

Verona (4-3-3): Montipò; Faraoni, Hien, Amione, Tchatchoua; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic

Ballottaggi: Tchatchoua 55% – Doig 45%

Indisponibili: Dawidowicz (in dubbio), Cabal, Braaf.

Squalificati:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: –

Indisponibili: Zaccagni, Isaksen

Squalificati: –