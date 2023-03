Probabili formazioni Udinese-Milan: ventisettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Udinese-Milan, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 18 marzo nella cornice della Dacia Arena. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Ecco le scelte dei possibili titolari per i due allenatori, Andrea Sottil e Stefano Pioli. Una gara ricca di significati ma con ambizioni diversi per le due squadre. L’obiettivo però è lo stesso e sono i tre punti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Diretta tv su Sky e Dazn.

UDINESE – Success e Beto in attacco. Ehizibue e Udogie pronti sulle corsie laterali. Becao, Perez e Bijol nei tre di difesa. Pereyra fantasista a centrocampo. Ebosse e Deulofeu gli unici indisponibili.

MILAN – Conferme per il 3-4-1-2 con Brahim Diaz alle spalle di Ibrahimovic (favorito su Origi) e Leao. Saelemaekers più di Florenzi con Messias assente. Bennacer e Tonali pronti in mediana.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Bijol; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success; Beto.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse

Squalificati: –

Milan (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Leao, Ibrahimovic

Ballottaggi: Ibrahimovic 55% – Origi 45%

Indisponibili: Messias

Squalificati: Giroud