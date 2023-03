Probabili formazioni Monza-Cremonese, ventisettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Monza-Cremonese, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa, dopo i recenti risultati, vanno a caccia di un’importante vittoria che permetterebbe loro di mettere quasi definitivamente in cassaforte la salvezza. La formazione ospite, invece, ha bisogno di conquistare i tre punti per riaprire la lotta per il quart’ultimo posto. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di sabato 18 marzo e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn; ecco le possibile scelte dei due tecnici Raffaele Palladino e Davide Ballardini.

MONZA – Dany Mota sembra completamente recuperato, ma la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Petagna e Caprari, con Pessina a supporto.

CREMONESE – Chiriches ed Aiwu ancora fermi ai box, dunque in difesa ci saranno Ferrari, Bianchetti e Vasquez. In attacco Tsadjout, Dessers ed Okereke.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Sensi, Pessina, C. Augusto; Ciurria; Petagna, Caprari.

Ballottaggi: Petagna 60% – Mota 40%.

Indisponibili: Rovella.

Squalificati: –

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Valeri; Tsadjout, Dessers, Okereke.

Ballottaggi: Tsadjout 60% – Afena Gyan 40%.

Indisponibili: Aiwu, Chiriches.

Squalificati: –