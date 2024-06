Probabili formazioni Slovenia-Danimarca: prima giornata Euro 2024

Le probabili formazioni di Slovenia-Danimarca, match della prima giornata della fase a gironi degli Europei in Germania. Si aprono le danze nel girone C, con l’altra gara che vedrà in campo Inghilterra e Serbia. Slovenia e Danimarca non sono certo le favorite per i primi due posti, ma c’è voglia di stupire. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 16 giugno. Tanta curiosità per vedere all’opera le due nazionali, che inseguono i primi tre punti. La Slovenia nella sua storia non ha mai superato la fase a gironi, mentre la Danimarca non vince l’Europeo dal 1992. Dopo la semifinale del 2020, la Danimarca ora vuole confermare i passi in avanti fatti nel percorso di crescita. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky e in streaming sulla piattaforma Sky Go.

SLOVENIA – Un ballottaggio in attacco: Sporar o Ilicic? L’ex Atalanta ha trovato il gol contro l’Armenia in amichevole e si candida, ma parte sfavorito. Due giocatori dell’Udinese in campo: Bijol e Lovric.

DANIMARCA – Un tridente di ex Serie A: Skov Olsen e Damsgaard ai lati di Hojlund. Un ex Lecce a centrocampo: Hjulmand. E l’ex Atalanta Maehle si candida nel reparto difensivo.

Le probabili formazioni di Slovenia-Danimarca

Slovenia (4-3-3): Oblak; Karničnik, Bijol, Brekalo, Janza; Lovric, Cerin, Elsnik; Sporar, Sesko, Mlakar

Ballottaggi: Sporar 55% – Ilicic 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Maehle, Andersen, Vestergaard, Kristiansen; Hojbjerg, Christensen, Hjulmand; Skov Olsen, Hojlund, Damsgaard

Ballottaggi: Damsgaard 55% – Dolberg 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –