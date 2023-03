Probabili formazioni Porto-Inter: ritorno ottavi Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Porto-Inter, match del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Martedì 14 marzo i nerazzurri proveranno a difendere l’1-0 dell’andata a San Siro. Al Do Dragao, dove tante italiane sono cadute in questi anni, si aspetta un ambiente infernale per gli uomini di Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro spera in una grande prestazione, ma i dubbi di formazione non mancano. Ecco perché in questi giorni Sportface.it vi terrà aggiornati su ogni novità inerente alla squadra nerazzurra, con gli approfondimenti sulla condizione dei giocatori e le probabili scelte dei due tecnici, Sergio Conceicao e Simone Inzaghi.

PORTO – Non ci sarà Otavio squalificato. Galeno ed Evanilson dovranno essere valutati. Taremi pronto in attacco, Uribe e Grujic in mediana sono sicuri di una maglia da titolari.

INTER – Lukaku o Dzeko? Potrebbe toccare al bosniaco. Skriniar da valutare, ma lo staff è fiducioso sul suo recupero. Mkhitaryan verso la panchina, con Brozovic in cabina di regia. Tra i disponibili anche Correa.

Le probabili formazioni di Porto-Inter

Porto (4-4-2): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Conceicao, Uribe, Grujic, Galeno; Pepe Aquino, Taremi

Ballottaggi: Conceicao 55% – Evanilson 45%; Galeno 55% – Franco 45%

Indisponibili: Meixedo, Evanilson (in dubbio), Galeno (in dubbio)

Squalificati: Otavio

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Ballottaggi: Dzeko 55% – Lukaku 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –