Probabili formazioni Bologna-Udinese: ventottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese, match della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 12:30 di domenica 2 aprile nella cornice del Dall’Ara. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn. Ambizioni d’alta classifica per due squadre che si candidano a sorpresa stagionale. E una sfida tra due tecnici in rampa di lancio: Thiago Motta e Sottil.

BOLOGNA – Fuori Cambiaso per infortunio. Pronto Lykogiannis con Kyriakopoulos esterno alto. Barrow unica punta, Arnutovic ancora out.

UDINESE – Perez, Walace, Becao fermati dal giudice sportivo. Nel 3-5-1-1 Pereyra si prepara alle spalle di Beto. Udogie e Ehizibue sulle corsie laterali.

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Kyriakopoulos; Barrow

Ballottaggi: Cambiaso 60% – Lykogiannis 40%; Orsolini 55% – Aebischer 45%

Indisponibili: Bagnoli, Dominguez, Cambiaso, Arnautovic

Squalificati: –

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ebosele, Bijol, Masina; Ehizibue, Samardzic, Arslan, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse

Squalificati: Perez, Walace, Becao