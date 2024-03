Probabili formazioni Monza-Cagliari: ventinovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Monza-Cagliari, match della ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 16 marzo nella cornice dell’U-Power Stadium, dove si incrociano le ultime ambizioni europee dei biancorossi e le speranze salvezza della squadra sarda. Un confronto che mette di fronte anche un allenatore emergente come Raffaele Palladino e un veterano della panchina come Claudio Ranieri. L’obiettivo è lo stesso: i tre punti in questo rush finale del campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e la moviola della partita. Nel corso della settimana ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Palladino e Ranieri, per scoprire chi saranno i protagonisti di questo match. A questo link i diffidati delle squadre.

MONZA – Solito ballottaggio tra Bondo e Gagliardini con il primo in vantaggio. Valentin Carboni cerca posto in attacco con Colpani e Mota a supporto di Djuric.

CAGLIARI – Gaetano alle spalle di Oristanio e Lapadula. Questa la probabile soluzione offensiva scelta da Claudio Ranieri. Nandez, Makoumbou e Jankto a centrocampo. Settimana potenzialmente importante per il recupero di alcuni infortunati.

Le probabili formazioni di Monza-Cagliari

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, A. Carboni; Pessina, Bondo; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric

Ballottaggi: Bondo 55% – Gagliardini 45%

Indisponibili: Caprari, Bettella, D’Ambrosio, Gagliardini, Vignato

Squalificati: Gomez.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Oristanio, Lapadula

Ballottaggi: –

Indisponibili: Mancosu, Pavoletti, Petagna, Sulemana, Luvumbo

Squalificati: –