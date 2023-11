Probabili formazioni Milan-Psg: quarta giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Psg, match valevole per la quarta giornata di Champions League 2023/2024. Per i rossoneri l’obiettivo è la vittoria a San Siro. Due punti e zero gol segnati fin qui per gli uomini di Pioli, reduci dal 3-0 del Parco dei Principi contro Mbappè e compagni. Se si vuole tenere vivo il sogno del passaggio del turno nel girone di ferro, vincere è quasi un obbligo. Così come lo è anche per Luis Enrique che non può permettersi passi falsi a Milano con un occhio all’altra sfida tra Borussia e Newcastle. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le possibili scelte di formazione di Pioli e Luis Enrique. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 7 novembre. Si decidono le sorti del gruppo F.

MILAN – Riecco Pulisic e Loftus-Cheek. Due big in più per tentare di ottenere il punteggio massimo contro i parigini. Giroud e Leao in attacco. Adli al posto di Krunic a centrocampo. Calabria e Theo Hernandez ai lati di Thiaw e Tomori.

PSG – Pochi dubbi con Dembelè, Goncalo Ramos e Mbappè in attacco.

Le probabili formazioni di Milan-Psg

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sportiello, Bennacer, Pellegrino, Kjaer (in dubbio), Theo Hernandez (in dubbio), Krunic (in dubbio), Kalulu

Squalificati: –

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé

Ballottaggi: Ramos 60% – Kolo Muani 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –