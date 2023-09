Probabili formazioni Lazio-Monza: quinta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Monza, match della quinta giornata di Serie A 2023/2024. Sabato 23 settembre alle 20:45 i biancocelesti cercheranno la seconda vittoria stagionale contro il Monza di Raffaele Palladino. All’Olimpico è Sarri contro Palladino. Dopo la sconfitta con la Juventus, il tecnico toscano vuole i tre punti. Ambizioni importanti anche per i biancorossi, reduci dal pareggio con il Lecce. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme.

LAZIO – Soliti ballottaggi: Kamada o Guendouzi, Cataldi o Rovella. Stavolta sono in vantaggio i secondi. L’ex di turno dovrebbe guidare la regia contro i biancorossi. Casale e Romagnoli in difesa.

MONZA – Da valutare D’Ambrosio. Squalificato Caldirola, tocca all’under 21 Cittadini o a Carboni. Colpani vuole confermarsi preciso in zona gol alle spalle di Caprari e Colombo. Ciurria e Birindelli sulle fasce.

Le probabili formazioni di Lazio-Monza

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Guendouzi 60% – Kamada 40%; Rovella 60% – Cataldi 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Carboni; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Birindelli; Colpani; Caprari, Colombo.

Ballottaggi: Colombo 60% – Mota 40%, Birindelli 60% – Kyriakopoulos 40%.

Indisponibili: D’Ambrosio (in dubbio)

Squalificati: Caldirola