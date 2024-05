Probabili formazioni Lazio-Empoli: trentaseiesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Empoli, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 12:30 di domenica 12 maggio nella cornice di uno stadio Olimpico strapieno per l’occasione speciale: si celebreranno infatti gli eroi del primo Scudetto biancoceleste, quello del 1973-74. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sarà però anche un match speciale per il campionato. Dopo il pareggio di Monza, la Lazio insegue tre punti per continuare a sperare nella Champions. L’Empoli vuole avvicinare la salvezza. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Oltre al focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Igor Tudor e Davide Nicola.

LAZIO – Provedel potrebbe tornare titolare tra i pali. Patric, Romagnoli e Hysaj in difesa. Marusic e Zaccagni sulle fasce. In attacco è ballottaggio tra Immobile e Castellanos.

EMPOLI – Nicola schiera Niang e Cambiaghi in attacco. Gyasi e Cacace a presidiare le corsie laterali del 3-5-2. Bereszynski, Luperto e Pezzella i candidati nel terzetto arretrato.

Le probabili formazioni di Lazio-Empoli

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile

Ballottaggi: Immobile 55% – Castellanos 45%

Indisponibili: Gila

Squalificati: –

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Luperto, Pezzella; Gyasi, Fazzini, Grassi, Maleh, Cacace; Niang, Cambiaghi

Ballottaggi: Niang 70% – Destro 30%; Maleh 55% – Bastoni 45%

Indisponibili: Ismajli (in dubbio), Ebuehi, Cerri.

Squalificati: –