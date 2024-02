Probabili formazioni Lazio-Bologna: venticinquesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna, match della venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024. Domenica 18 febbraio alle 12:30 andrà in scena questo scontro diretto per l’Europa. Dopo la vittoria dell’andata, i rossoblù sperano in un’altra grande prestazione contro i biancocelesti. Maurizio Sarri spera nel recupero di alcuni elementi chiave per questo confronto contro Thiago Motta. In palio ci sono tre punti pesantissimi ai fini Champions. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it nel corso della settimana vi offrirà i focus sulle possibili scelte dei due allenatori per questa partita che vale tantissimo.

LAZIO – Da valutare Rovella e Zaccagni. L’esterno ha più chance di rientrare dal 1′. In difesa riecco Patric con Gila. Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto pronti ad agire invece a centrocampo. Squalificati Vecino e Romagnoli.

BOLOGNA – Zirkzee unica punta. A suo sostegno Orsolini, Ferguson e Saelemaekers. Moro e Aebischer a centrocampo. In difesa spazio a Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen. Freuler è squalificato.

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen

Ballottaggi: Gila 55% – Casale 45%

Indisponibili: Rovella, Hysaj, Gila (in dubbio)

Squalificati: Vecino, Romagnoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Ballottaggi: Moro 55% – Fabbian 45%; Ndoye 55% – Orsolini 45%

Indisponibili: Soumaoro

Squalificati: Freuler