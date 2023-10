Probabili formazioni Juventus-Verona: decima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Verona, match della decima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 28 ottobre nella cornice dell’Allianz Stadium. Massimiliano Allegri cerca tre punti e buone indicazioni sul piano del gioco. Di fronte un Verona che vuole ritrovare la brillantezza delle prime giornate. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Massimiliano Allegri contro Marco Baroni. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori per questa sfida.

JUVENTUS – Dopo il Milan, Chiesa recupera al meglio. Weah può giocare sulla corsia destra, con McKennie mezzala insieme a Locatelli e Rabiot. Kostic favorito su Cambiaso a sinistra. Da valutare Danilo in difesa.

VERONA – Lazovic e Ngonge alle spalle di Djuric, favorito su Bonazzoli. Duda e Folorunsho pronti a centrocampo. Dawidowicz, Magnani e Coppola al centro della difesa.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa

Ballottaggi: Weah 55% – Miretti 45% (con McKennie a destra); Kean 55%-Chiesa 45%

Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Alex Sandro, Danilo

Squalificati: Fagioli

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic, Ngonge; Djuric

Ballottaggi: Djuric 55% – Bonazzoli 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –