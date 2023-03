Probabili formazioni Juventus-Sampdoria, ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I bianconeri, dopo la sconfitta subita con la Roma e gli impegni di Europa League con il Friburgo, vogliono tornare al successo per riprendere la loro lunga rincorsa verso un piazzamento europeo per la prossima stagione. La compagine blucerchiata, invece, arriva dal pareggio a reti bianche con la Salernitana ed ha bisogno di tornare a conquistare i tre punti per alimentare le residue speranze di salvezza. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 12 marzo e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Massimiliano Allegri e Dejan Stankovic.

Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

JUVENTUS – Dopo la sfida con il Friburgo, Allegri dovrebbe dare spazio a Fagioli a centrocampo, mentre in attacco resta vivo il ballottaggio tra Di Maria e Chiesa, entrambi però acciaccati; Cuadrado favorito su De Sciglio per la corsia esterna.

SAMPDORIA – Ancora molti indisponibili per Stankovic, che dovrebbe inserire Cuisance ed Jesè Rodriguez nell’undici titolare. Lo spagnolo è in ballottaggio con Quagliarella.

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria.

Ballottaggi: Fagioli 55% – Paredes 45%, Di Maria 65% – Chiesa 35%, Cuadrado 60% – De Sciglio 40%.

Indisponibili: Milik, Chiesa (in dubbio)

Squalificati: Kean.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Jesè Rodriguez.

Ballottaggi: Jesè Rodriguez 60% – Quagliarella 40%.

Indisponibili: Conti, Murillo, Djuricic, Pussetto, Lammers.

Squalificati: –