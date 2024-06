Probabili formazioni Italia-Albania: prima giornata Euro 2024

Le probabili formazioni di Italia-Albania, match della prima giornata del girone B della fase a gironi degli Europei in Germania. La nazionale azzurra di Luciano Spalletti vuole partire bene e cerca i tre punti contro gli uomini di Sylvinho. Fischio d’inizio alle 21:00 di sabato 15 giugno nella cornice del Westfalenstadion di Dortmund, non distante dal quartier generale degli azzurri che in questa settimana di preparazione, dopo i test contro Turchia e Bosnia, cercheranno di affinare il piano gara e i meccanismi di gioco. Sono Samuele Ricci, Riccardo Orsolini e il portiere Ivan Provedel gli esclusi di Spalletti, che ha puntato su Gianluca Scamacca, miglior marcatore della stagione tra gli italiani. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Rai Play e Sky Go. Sportface.it vi offrirà gli approfondimenti nel post gara (pagelle, parole dei protagonisti), ma anche nel corso dell’avvicinamento al match con il focus sulle possibili scelte dei due Ct, Spalletti e Sylvinho.

ITALIA – Da valutare Nicolò Barella, ma il centrocampista è vicino a lasciarsi alle spalle l’affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due amichevoli. Nel 4-3-3 (modulo favorito per questo esordio) l’interista partirà titolare. Scamacca intoccabile al centro dell’attacco.

ALBANIA – Tanti rappresentanti della Serie A in campo. Hysaj, Kumbulla (ma è in ballottaggio con Ajeti), Djimsiti, Bajrami, Asllani, Ramadani. In attacco tocca a Broja.

Le probabili formazioni di Italia-Albania

Italia (4-3-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Zaccagni; Scamacca

Ballottaggi: Barella 60% – Cristante 40%

Indisponibili: Barella (in dubbio)

Squalificati: –

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Mitaj; Bajrami, Asllani, Ramadani; Asani, Broja, Hoxha

Ballottaggi: Kumbulla 55% – Ajeti 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –