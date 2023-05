Probabili formazioni Inter-Milan: ritorno semifinali Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League 2022/2023. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 16 maggio nella cornice di San Siro. Si riparte dallo 0-2 dell’andata che ha sorriso ai nerazzurri, chiamati a difendere il vantaggio acquisito per regalarsi una finale che mnca dallo storico triplete del 2010. L’Inter ha superato il turno 18 volte su 19 quando ha vinto “in trasferta” (anche se era al Meazza) all’andata nelle competizioni UEFA. Il Milan proverà a conquistare una rimonta che sarebbe storica. La partita potrà essere seguita su Sky, ma anche in chiaro su Rai 1. Streaming su Sky Go, Now e Rai Play. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, parole dei protagonisti e la moviola.

INTER – Inzaghi potrebbe confermare l’11 dell’andata. I ballottaggi sono i soliti: Lukaku o Dzeko, Calhanoglu o Brozovic. Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa.

MILAN – Bennacer fuori fino a fine stagione. Leao dovrebbe tornare titolare, Brahim Diaz tra le linee con Saelemaekers a destra. Giroud in attacco. Da valutare Krunic, ma dovrebbe recuperare. Stesso discorso per Messias.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez

Ballottaggi: Dzeko 55% – Lukaku 45%; Calhanoglu 55% – Brozovic 45%

Indisponibili: Skriniar, Gosens

Squalificati: –

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Ballottaggi: Saelemaekers 55% – Leao 45%; Krunic 55% – Pobega 45%

Indisponibili: Ibrahimovic, Krunic (in dubbio)

Squalificati: –