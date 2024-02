Probabili formazioni Inter-Genoa: ventisettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Genoa, match della ventisettesima giornata di Serie A 2023/2024, in programma alle 20:45 di lunedì 4 marzo nella cornice dello stadio San Siro. La squadra nerazzurra vuole blindare la vetta e dare continuità alla fuga su Juventus e Milan. Di fronte c’è la voglia salvezza del Genoa, che proverà a mettersi in gioco con coraggio al ‘Meazza’. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go e NOW. Simone Inzaghi difficilmente farà turn over, anzi con ogni probabilità schiererà la formazione migliore per evitare passi falsi e cali di concentrazione. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Simone Inzaghi e Alberto Gilardino. Di seguito, ecco i diffidati a questo link.

INTER – Calhanoglu è in dubbio. Acerbi verso il recupero. Sanchez (in vantaggio su Arnautovic) affiancherà Lautaro Martinez. Dumfries cerca posto sulla corsia destra, Dimarco forse intoccabile a sinistra.

GENOA – Dubbio tra Malinovskyi e Messias. Gudmundsson e Retegui invece sono confermati in attacco. De Winter, Bani e Vasquez in difesa.

Le probabili formazioni di Inter-Genoa

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkitharyan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez

Ballottaggi: Sanchez 55% – Arnautovic 45%; Asllani 55% – Calhanoglu 45%

Indisponibili: Cuadrado, Thuram, Calhanoglu (in dubbio), Frattesi

Squalificati: Bastoni

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Haps

Squalificati: