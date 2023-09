Probabili formazioni Frosinone-Fiorentina: sesta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Frosinone-Fiorentina, match della sesta giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:30 di giovedì 28 settembre nella cornice dello stadio Stirpe. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky. In alternativa, Sportface.it vi offirrà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. La sorpresa di questo inizio di stagione cerca punti pesanti in casa contro la Fiorentina. A provare a frenare quella che è già la miglior partenza nella storia dei ciociari è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, alla quarta partita in due settimane. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco.

FROSINONE – Soule, Cheddira e Caso nel tridente. Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini a centrocampo. Oyono, Romagnoli, Okoli e Marchizza in difesa. Turati tra i pali è pronto.

FIORENTINA – Nzola o Beltran? Potrebbe spuntarla l’argentino in questo infrasettimanale. Da valutare il suo connazionale Nico Gonzalez, ma l’ex Stoccarda dovrebbe farcela a recuperare. Fuori Dodò, tocca a Kayode.

Le probabili formazioni di Frosinone-Fiorentina

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Caso

Ballottaggi: Caso 60% – Baez 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran

Ballottaggi: Beltran 60%-Nzola 40%; Nico Gonzalez 55% – Kouame 45%

Indisponibili: Barak, Castrovilli, Mina, Dodò, Nico Gonzalez (in dubbio)

Squalificati: –