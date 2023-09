Formazioni ufficiali Munster-Bayern Monaco, DFB Pokal 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Munster e Bayern Monaco, sfida valida per i trentaduesimi di finale di DFB Pokal 2023/2024. Certamente un match intrigante e atteso per la piccola squadra di casa, che milita nella terza divisione tedesca contro i campioni di Germania, che fanno il loro esordio in Coppa quest’anno da leader della Bundesliga e dopo aver vinto anche la prima di Champions League. Vedremo se Tuchel attuerà un turnover più o meno massiccio questa sera. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di martedì 26 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MUNSTER-BAYERN MONACO

MUNSTER: in attesa

BAYERN MONACO: in attesa