Esposito cerca posto, Sanabria guida l’attacco granata: pochi dubbi in attacco nelle probabili formazioni di Empoli-Torino, match della sedicesima giornata di Serie A 2024/2025. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di venerdì 13 dicembre nella cornice dello stadio Castellani. Obiettivo tre punti per Roberto D’Aversa e Paolo Vanoli in questo anticipo di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori.

EMPOLI – Pellegri ed Esposito in vantaggio su Colombo. Gyasi e Pezzella pronti ad agire sulle fasce. Anjorin, Henderson e Maleh a centrocampo.

TORINO – Adams e Sanabria i riferimenti offensivi. Lazaro e Pedersen presidieranno le fasce. Ilic ancora out a centrocampo. Tocca a Gineitis, Ricci e Vlasic.

Le probabili formazioni di Empoli-Torino

Empoli (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Colombo

Ballottaggi: Pezzella 55% – Cacace 45%

Indisponibili: Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Fazzini, Pellegri

Squalificati: Henderson

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Gineitis, Ricci, Vlasic, Pedersen; Adams, Sanabria.

Ballottaggi: Walukiewicz 55% – Maripan 45%

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Ilic

Squalificati: –