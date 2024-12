Le probabili formazioni di Como-Roma, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La compagine lariana ha assolutamente bisogno di tornare al successo tra le mura amiche del Sinigaglia, in modo tale da allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra giallorossa, dal suo canto, vuole dare seguito al successo con il Lecce per recuperare altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di domenica 15 dicembre e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulle scelte dei due allenatori, Cesc Fabregas e Claudio Ranieri.

COMO – In attacco è sempre vivo il ballottaggio tra Cutrone e Belotti, con l’ex Milan in leggero vantaggio per completare il reparto insieme a Strefezza e Fadera. Sergi Roberto ancora indisponibile.

ROMA – Ranieri dovrebbe affidarsi ad una difesa a tre composta da Mancini, Hummels e Ndicka. In mezzo al campo spazio a Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino; per quanto riguarda l’attacco Pellegrini e Dybala dovrebbero agire alle spalle di Dovbyk.

Le probabili formazioni di Como-Roma

Como (4-3-3): Reina; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Sala; Da Cunha, Engelhardt, Paz; Strefezza, Cutrone, Fadera

Ballottaggi: Cutrone 70% – Belotti 30%

Indisponibili: Sergi Roberto, Perrone, Gabrielloni, Jasim

Squalificati:

Roma (3-4-3): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino; Pellegrini, Dybala, El Dovbyk.

Ballottaggi:

Indisponibili: Cristante, Celik

Squalificati: –