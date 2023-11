Probabili formazioni Cagliari-Monza: tredicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Cagliari-Monza, match della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. La gara è in programma alle 12:30 di domenica 26 novembre nella cornice dell’Unipol Domus. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn e Sky, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La squadra di Ranieri vuole dare continuità e dimostrare di essersi lasciata alle spalle la crisi di risultati. Quella di Palladino invece sogna i piani alti della classifica e cerca tre punti che sarebbero pesantissimi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

CAGLIARI – Luvumbo e Petagna in attacco, ma resta da valutare il titolare Oristanio, reduce dal forfait con l’under 21. Jankto, Makoumbou e Prati sicuri di un posto a centrocampo.

MONZA – Vignato verso il recupero. Proprio come Colombo. Alle loro spalle c’è Colpani. A centrocampo Gagliardini e Pessina con Ciurria e Kyriakopoulos sulle fasce.

Le probabili formazioni di Cagliari-Monza

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Petagna

Ballottaggi: Petagna 60% – Oristanio 40%

Indisponibili: Di Pardo, Nandez, Rog, Oristanio (in dubbio)

Squalificati: –

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Vignato, Colombo

Ballottaggi: Colombo 55% – Dany Mota 45%

Indisponibili: Izzo, Marì, Caprari, Colombo (in dubbio)

Squalificati: Gomez