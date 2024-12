Un dubbio in attacco per Gian Piero Gasperini nelle probabili formazioni di Cagliari-Atalanta, match della sedicesima giornata di Serie A 2024/25, in programma alle 15:00 di sabato 14 dicembre nella cornice dell’Unipol Domus. La nuova capolista della Serie A – reduce dall’impegno di Champions League contro il Real Madrid – sfida un Cagliari fermo in quindicesima posizione, a caccia di punti dopo aver vinto solamente tre partite in questo avvio. Cinque i successi esterni della Dea in questo girone di andata, con 16 gol fatti e 8 subiti. Numeri importanti, ai quali Gasperini vuole dare continuità. Sportface.it vi terrà aggiornati con gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Gian Piero Gasperini.

CAGLIARI – Piccoli guida l’attacco con Zortea, Viola e Luvumbo alle sue spalle. Marin e Makoumbou a centrocampo. Mina e Luperto i leader difensivi del reparto a quattro.

ATALANTA – Retegui o Pasalic? L’azzurro è favorito. Intoccabili De Ketelaere e Lookman, anche se Zaniolo scalpita. De Roon ed Ederson a centrocampo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli

Ballottaggi: Viola 55% – Gaetano 45%, Marin 55% – Adopo 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman

Ballottaggi: Retegui 55% – Pasalic 45%

Indisponibili: Scamacca

Squalificati: –