Probabili formazioni Barcellona-PSG: ritorno quarti Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Barcellona-PSG, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 16 aprile nella cornice del Montjuïc. Si riparte dal 3-2 per i blaugrana e stavolta sono i parigini a cercare la remontada in Spagna. Tra Xavi e Luis Enrique, dopo le scintille del pre gara del match di andata, c’è in palio la semifinale. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e i focus sulle possibili scelte dei due allenatori.

BARCELLONA – Due squalificati a centrocampo: Sergi Roberto e Christensen. Pedri (anche se difficilmente avrà i 90′) torna dal 1′ dopo la magia dell’andata nell’assist a Raphinha, che è intoccabile nel tridente. Un solo ballottaggio: Yamal o Ferran Torres.

PARIS SAINT GERMAIN – Zaire Emery dal primo minuto dopo la panchina dell’andata. Hakimi torna dalla squalifica. Un dubbio per Luis Enrique in attacco: Barcola è in vantaggio su Goncalo Ramos. Mbappè e Dembelè intoccabili.

Le probabili formazioni di Barcellona-PSG

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo; Pedri, De Jong, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Ballottaggi: Yamal 55% – Ferran Torres 45%; Pedri 55% – Lopez 45%

Indisponibili: Gavi

Squalificati: Sergi Roberto, Christensen