Probabili formazioni Germania-Israele: Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Germania-Israele, gara della fase a gironi degli Europei Under 21 2023, competizione che si gioca in Romania e in Georgia. La partita inizierà alle ore 18 di giovedì 22 giugno, valida per il gruppo C, alla Shengelia Arena di Kutaisi, in Georgia. Tedeschi tra le squadre più quotate per la vittoria finale, c’è Bisseck uomo mercato ma anche Ngakam può far parlare di sé. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici.

Le probabili formazioni di Germania-Israele

Germania (4-3-3): Atubolu; Fischer, Beyer, Bisseck, Netz; Keitel, Huseinbasic, Krauss; Knauff, Ngakam, Weisshaupt

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Israele (3-5-2): Niron; Lemkin, Gandelman, Cohen; Jaber, Hofmayster, Shahar, Bar, Hagag; Davida, Turgeman

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –