Primavera 1 2022/2023, la Juventus cala il poker al Vismara: Milan sconfitto 4-2

La Juventus supera 4-2 il Milan al Vismara nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Primavera 1 2022/2023: decisiva la doppietta di Tommaso Mancini e le reti di Kenan Yldiz e Nicolò Turco; vane, invece, quelle messe a referto da Diego Sia e Mattia El Hilali. In virtù di questo successo i bianconeri tornano a vincere dopo sette turni e salgono al quarto posto con 28 punti, mentre i rossoneri restano a ridosso della zona retrocessione a quota 17.

La formazione ospite si rende protagonista di un eccezionale avvio di partita, tanto da mettere a referto un uno-due devastante che tramortisce gli avversari. Al 7′ ci pensa Kenan Yldiz a sbloccare il punteggio con un preciso diagonale in contropiede, mentre due minuti più tardi è Nicolò Turco a siglare la rete del raddoppio approfittando di uno svarione della difesa rossonera. I padroni di casa, colpiti a freddo, reagiscono subito e al 13′ riaprono la contesa con Diego Sia, bravo a capitalizzare un cross dalla sinistra di Bozzolan. I ragazzi di Ignazio Abate acquistano fiducia e sfiorano il gol del pareggio, ma ad andare più vicini al bersaglio sono ancora i bianconeri, che al 33′ colpiscono un clamoroso palo con Rouhi. Si va a riposo sul parziale di 1-2.

Nella ripresa il Milan torna in campo con il piglio giusto prendendo in mano le redini della gara e andando molto vicino al pari con una conclusione a botta sicura di Alesi, salvata sulla linea dalla retroguardia rivale. La Juventus, dal suo canto, è sempre estremamente pericolosa con il solito Yldiz, prontamente neutralizzato da Nava e compagni. Il copione dell’incontro resta lo stesso con i meneghini che attaccano e i piemontesi che ripartono in contropiede, tanto che al 78′ riescono ad allungare il gap con Tommaso Mancini, che in mischia realizza la zampata vincente dell’1-3. Il Milan non molla e, a due minuti dal 90′, si regala un finale incandescente grazie al gol di Mattia El Hilali, che però serve a poco vista la doppietta in pieno recupero messa a referto da Tommaso Mancini per il definitivo 4-2 della Juventus.