Playoff Serie C 2022/2023, è 2-2 pirotecnico tra Virtus Verona e Pescara

È un pirotecnico 2-2 quello che si verifica, nella gara di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2022/2023, tra Virtus Verona e Pescara: un match equilibrato, divertente e ricco di colpi di scena, soprattutto in un secondo tempo nel quale le due compagini si sono affrontate a viso aperto. Primo tempo piuttosto bloccato dal punto di vista del ritmo e delle occasioni da gol, con entrambe le squadre che, in ogni caso, sono riuscite a trovare una rete: al 28′, Delle Monache ha portato in vantaggio il Pescara, ripreso al 44′ da Danti. La ripresa, invece, è stata davvero divertente e ricca di spettacolo, con le occasioni che sono aumentate in maniera esponenziale con il passare dei minuti. I padroni di casa, al 69′, hanno trovato il momentaneo 2-1 con Casarotto, ma il loro sorriso è durato solo 11 minuti. All’80’, Delle Monache ha siglato la doppietta personale e ha fissato lo score sul 2-2, rinviando il verdetto completamente alla sfida di ritorno, in programma domenica 21 maggio.