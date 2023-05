Playoff Serie C 2022/2023, il Cerignola cala il poker sul Foggia. L’Ancona riacciuffa il Lecco

Il Cerignola batte 4-1 il Foggia nel derby pugliese valevole per l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C 2022/2023: decisiva una doppietta di Sainz-Maza e alle reti realizzate da Achik e D’Ausilio. Clamorosa rimonta dell’Ancona che, allo stadio del Conero, riacciuffa il Lecco sul 2-2: alle marcature siglate da Vedran Celjak e Buso rispondono quelle di Prezioso e Petrella.

CERIGNOLA-FOGGIA

Gli ospiti dimostrano un miglior approccio alla partita, prendendo subito in mano il pallino del gioco e andando alla ricerca di un pertugio per andare in rete. I padroni di casa, invece, escono alla distanza e al 21′ approfitta di una clamorosa ingenuità di Leo su Ismail Achik per conquistare un calcio di rigore: sul dischetto si presenta lo stesso attaccante numero 19, che spiazza Thiam e porta in vantaggio i suoi. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per i rossoneri, che Miguel-Angel Sainz-Maza firma il raddoppio dei gialloblù disegnando una traiettoria imprendibile sotto l’incrocio. I ritmi di gara diventano più bassi e, dopo due minuti di recupero, si torna negli spogliatoi sul 2-0.

Nella seconda frazione di gioco il Foggia torna in campo con maggiore determinazione e al 49′ riesce ad accorciare le distanze con un gran gol sotto l’incrocio di Bjarki Steinn Bjarkason. La risposta del Cerignola, però, è immediata tanto che in meno di un minuto ristabilisce le distanze grazie al diagonale vincente di Sainz-Maza, che realizza la sua personale doppietta. Nel finale c’è spazio anche per il poker dei gialloblù firmato da Michele D’Ausilio, che fissa il punteggio su definitivo 4-1.

ANCONA-LECCO

La formazione ospite si rende protagonista di un avvio di partita scoppiettante, creando sin da subito diverse occasioni con Pinzauti, Galli e Buso, che vengono neutralizzate da un prodigioso Perucchini. Qualche minuto più tardi il portiere compie un miracoloso intervento su un colpo di testa a botta sicura di Celjak, tenendo a galla i suoi in un momento di grande difficoltà. I padroni di casa accennano una reazione, ma proprio quando sembra che stiano carburando, il club lombardo passa in vantaggio al 28′ con il tap-in vincente di Vedran Celjak, bravo a sfruttare la sponda aerea di Galli. I marchigiani non si fanno intimorire e continuano a spingere, sfiorando il pareggio al 41′ con un clamoroso palo colpito da Moretti. Si va a riposo sul parziale di 0-1.

Nella ripresa il copione della sfida non cambia con il Lecco che si affida ad un attivissimo Zuccon per provare a chiudere definitivamente i giochi, mentre l’Ancona fa molta fatica a rimettere in piedi la contesa. Zuccon innesca un personale duello con Perucchini che, in più frangenti, respinge le conclusioni del centrocampista avversario. Alla lunga gli sforzi dei ragazzi di Luciano Foschi vengono ripagati poiché al 76′ ci pensa Nicolò Buso con un’azione personale a raddoppiare ed ipotecare la qualificazione. A pochi minuti dalla fine i marchigiani riaprono tutto con Mario Prezioso che, in mischia sugli sviluppi di corner, infila la palla nell’angolino. In pieno recupero Mirko Petrella fa esplodere il Del Conero segnando una preziosissima rete del pareggio, che rimanda tutto alla sfida di ritorno.