Pessotto: “Seconde squadre fondamentali per la crescita dei giovani”

Dopo la Juventus, anche l’Atalanta, ha deciso di mettere in atto la sua seconda squadra che partirà dalla Lega Pro. A parlare del progetto atalantino è stato Gianluca Pessotto, Football teams staff coordination manager della Juventus, intervenuto a margine della presentazione della partnership tra la Lega Pro e Now parlando anche del progetto seconde squadre che vede i bianconeri protagonisti in Serie C.

Queste le parole di Pessotto: “Siamo molto contenti che anche l’Atalanta abbia deciso di seguire il progetto delle secondo squadre. Riteniamo come Juventus che le seconde squadre siano fondamentali per la crescita dei giovani e per colmare quel gap che c’è fra settore giovanile e prima squadra. Con l’ingresso dell’Atalanta si crea una credibilità maggiore e ora non siamo più soli. Si può creare anche una collaborazione per migliorare insieme un progetto che riteniamo molto importante. Speriamo che nelle prossime annate ci siano altri club che seguano il nostro esempio e quello dell’Atalanta. All’inizio c’erano diverse adesioni, ma alla fine siamo rimasti gli unici e all’inizio abbiamo preso anche qualche mazzata. Come società abbiamo raggiunto risultati importanti, e non parlo solamente di quelli sportivi. Abbiamo visto ragazzi crescere dal punto di vista caratteriale. L’ambizione rimane quella di fare il meglio possibile, saremo impegnati in un girone difficile, ma puntiamo a fare bene e a far crescere i nostri giovani. L’orgoglio che c’è vedendo alcuni dei nostri ragazzi presenti nella rosa della prima squadra è altissimo. Ora siamo contenti che l’Atalanta abbia deciso di istituire una seconda squadra e speriamo che altri seguano l’esempio“.