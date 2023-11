Pergolettese-Atalanta U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Pergolettese ed Atalanta Under 23 si sfideranno sabato 11 novembre alle 18.30. Uno scontro fra due sorprese del Girone A di Serie C che sognano e puntano il piazzamento nei playoff di categoria. La Pergolettese la possibilità di arrivare, con una vittoria, a meno propri dalla Dea che occupa al momento il sesto posto. L’Atalanta, al suo primo anno di Serie C, sta conducendo un cammino splendido e che non ha nessuno intenzione di terminare. Il match sarà visibile sui canali SKY SPORT 253 e in streaming su NOW TV.

SEGUI LA DIRETTA