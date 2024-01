Pelé: presunta figlia chiede la riesumazione del corpo

Una donna che afferma di essere figlia di Pelé, morto nel 2022, ha rivelato di aver chiesto la riesumazione del corpo del leggendario numero 10 brasiliano ad un tribunale di San Paolo, dopo che il primo test del Dna è risultato negativo. “Non lo faccio per denaro, a me non fa nessuna differenza essere figlia di Pelé o di qualcun altro che non ha soldi“, ha dichiarato Maria do Socorro Azevedo alla tv Record. Secondo il racconto della donna, sua madre, ora deceduta, una sessantina di anni fa ebbe un incontro galante con O Rei a São Luis, capoluogo dello Stato di Maranhão, ma non gli rivelò mai di essere rimasta incinta.

Edson Arantes do Nascimento, morto il 29 dicembre 2022 per un tumore al colon all’età di 82 anni, avrebbe accennato in vita alla possibilità di avere un’altra figlia nel suo testamento e avrebbe deciso di sottoporsi al test del Dna, ma è deceduto prima che l’esame potesse realizzarsi. Nel 2022, i suoi figli accettarono di effettuare i test dopo aver appreso l’appello di Maria do Socorro. Márcia Aioki, la vedova di Pelé, ha però affermato tramite il suo avvocato che la richiesta della presunta figlia è irragionevole, e ritiene pertanto improbabile che la giustizia possa accettarla.