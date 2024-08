Pari tra Pisa e Inter, 1-1: tabellino e chi ha segnato i gol

Finisce in parità la sfida amichevole tra Pisa e Inter, guidate rispettivamente dai fratelli Filippo e Simone Inzaghi. All’Arena Garibaldi di Pisa, il match si conclude con un 1-1. Per il Pisa rete di Piccinini nel recupero del primo tempo, mentre per i campioni d’Italia rete al 96′ di Bisseck.

Nel primo tempo l’Inter sperimenta parecchio, mettendo in campo molte seconde linee e dando minuti a chi ne ha avuti di meno. Per il Pisa invece prove di formazione titolare in vista del debutto stagionale in Coppa Italia. I ritmi sono blandi ma nei primi minuti il Pisa pressa alto e l’Inter fatica ad uscire. Al 25′ Semper salva il risultato con un miracolo su Carlos Augusto e da quel momento il Pisa inizia ad attaccare. I toscani non mollano fino all’ultimo e vanno in vantaggio nel recupero con Piccinini.

Nel secondo tempo Simone Inzaghi rivoluziona la sua formazione e la partita cambia: molti gli assalti dei campioni d’Italia, respinti dal palo e dal neo entrato in porta nel Pisa, Nicolas. L’Inter ha il pallino del gioco ma rischia parecchio al 78′ quando Martinez esce a vuoto e Touré colpisce il palo interno. Dall’80’ in poi è assedio interista. Il forcing paga ma solo al 90’+6 con il tap in di Bisseck.