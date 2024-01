Lutto improvviso per il calcio internazionale. Il bomber del Panama Luis Tejada è scomparso all’età di 41 a causa di un malore durante una partita tra vecchie glorie. Soprannominato “El Matador”, aveva trascinato la sua nazionale ai Mondiali 2018. 43 gol in 108 presenze con Panama, a pari merito con Blaz Perez nella classifica dei cannonieri all time dei centrocamericani. E’ arrivato su X il ricordo della Federcalcio panamense.